"Aina rohkem tööandjaid saab aru, et investeerimine töötaja tervisesse toob hiljem kuhjaga tagasi. Motivaatoreid on muidugi erinevaid, aga kui näiteks tõsta töötajal kuupalka paarkümmend eurot, siis ei tekita see eriti emotsioone ning peale maksude mahaarvestamist ei jää sellest suurt järele ka. Kui tuuakse töö juurde aga massaažitool, jagub rõõmu kauemaks," räägib Massaažitoolid.ee müügi- ja turundusjuht Maia Voites.

Maia Voites toob välja, et enamike tööde puhul tekivad sundasendid, mis võivad varem või hiljem hakata erinevaid probleeme põhjustama. "Olgu see füüsiline töö või kontoritöö, kõigil tuleks varakult hakata ennetusega tegelema. Tagajärgedega tegelemine on juba märksa kulukam ja aeganõudvam," sõnab ta.

Ergonoomikale pannakse järjest rohkem rõhku ja popp on kõik tervisega seonduv. Tihti vajame massaaži kohe, kui tekivad pinged, aga aega oodata pole ja ringutusharjutustega enam valust jagu ei saa. Kuni ootame aega spetsialisti juurde võib probleem juba hulluks minna. Ka töövõimekus langeb oluliselt olles pingeseisundis. "Üks hea võimalus ongi rentida massaažitool leevendamaks sundasenditest ja korduvatest liigutustest tulenevaid lihaspingeid. Massaažitool ootab alati töötajat ja seeläbi hoiame kokku nii aega kui raha. Istuva töö tasakaalustamiseks on oluline muidugi liikuda ja käia trennis, aga kangete lihaste ja liigestega ei pruugi see meeldiv ja turvaline olla," räägib Voites.

Kaasaegsete massaažitoolide arendusel osalevad massöörid, füsioterapeudid koos inseneridega ning seega on toolide mõned programmid spetsiaalselt mõeldud kontoritöötajate vaevuste vähendamiseks. "Sellise programmi puhul leevendatakse sundasendeid ja põhirõhk ongi õlavööde, käed, jalad ja istmik – just need kohad, mis jäävad kangeks," selgitab Maia Voites.

"Järjest rohkem tööandjaid ja kollektiive leiab, et massaažitool on väga hea abimees kontorisse. Töötaja tervise eest hoolitsemine tasub tööandjal kuhjaga ära," annab Voites nõu.

Tööd saab teha ka massaažitoolis

Kui tööandja peaks kartma, et nüüd töötaja istubki kogu aeg massaažitoolis, ei ole seda põhjust arvata: päevas on massaažitoolis soovitatav massaaži nautida vaid 20 minutit.

"Enda tervise jaoks lihtsalt tuleb aega leida. Mina ise eelistan ummikus istumise asemel nautida mõnusat massaaži. Tihti võetakse massaaži ka enne tööpäeva algust või pärast tööpäeva," lausub Voites.

Veelgi enam, tegelikult on võimalik ka tööasju teha, ise massaažitoolis mõnuledes. "Meie kolleegidega arutame neid teemasid, mis ei vaja arvuti kasutamist, küll massaažitoolis. Saame niimoodi ühendada kasuliku ja meeldiva," sõnab Voites.

"Klientidelt olen kuulnud, et Skype-koosolekuid on väga mugav läbi viia ise massaaži nautides, aga see võiks siiski olla erand ja ennekõike lõdvestume siis, kui muud tegevused kõrvale jätame," ütleb Voites.

Peale massaaži on natuke uimane tunne, aga tegelikult parandab see tugevalt töövõimet. "Seal on programmid, mis annavad värskust ja ergutavad, meil on vähem pingeid, meie meeled on selged ja oleme paremas tujus,“ toob Voites välja. Naine toonitab, et kasu ei pruugi tulla paari kasutuskorraga, kuid pikemas perspektiivis avaldab töökohas asuv massaažitool igal juhul head mõju. "Kui immuunsüsteem on tugevam, ollakse vähem haiged,“ lisab Voites.

Massaažitool võiks olla eraldi nurgakeses

Kõige parem koht massaažitooli asupaigaks oleks eraldi ruum. Kuna selline võimalus puudub enamikel ettevõtetel, on sobiv ka mõni vaiksem nurgake. "Kõige paremad on hubased ruumid, kus inimene saab rahulikult olla ja end korraks välja lülitada,“ räägib Maia Voites.

Tema sõnul on mitmed nende kliendid ehitanud näiteks suitsuruumi asemele puhkeruumi ja sinna leitud koht just massaažitoolile.

Massaažitool toetab tervislikke eluviise, aga kindlasti ei tohiks jääda lootma ainult masina abile. Tõsisemate probleemide puhul tuleb kindlasti pöörduda spetsialistide poole.

"Hetkel on siiski veel palju tööandjad, kes ei ole kuulnud sellisest võimalusest või ei saa aru, miks on massaažitooli üldse vaja ning töötajad ei oska ehk küsidagi. Pensionipoliitikat arvestades tuleb meil töötada kõrgema eani ning seega peame mõtlema, kuidas kauem terve püsida ja millises töökeskkonnas suur osa oma elu veeta," räägib Voites.

Rentimise pluss ettevõttele on see, et kogu rendiperioodi jooksul tegeleb Massaažitoolide ettevõte võimalike tekkivate probleemidega ning soovi korral on mõne aja pärast võimalus valida jälle võimekam massaažitool, toob Voites välja.

Tihti arvatakse, et lisaks rendile tuleb veel tasuda erisoodustust aga massaažitooli rentimise pealt ei tule tasuda erisoodustust.

"On ka neid ettevõtteid, kes soovivad seadme endale soetada. Neile julgeme lubada massaažitooli elueaks nii 10 aastat,“ sõnab Voites.

Selleks, et veenduda, kas tegemist ikka on nii hea asjaga nagu räägitakse, soovitab ta alati tulla enne massaažitoole proovima – enamus, kes korra proovinud, hangib tooli koju või kontorisse.

"Seni oleme leidnud kõikidele kollektiividele just neile sobiva lahenduse," kinnitab Maia Voites lõpetuseks.