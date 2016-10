Täna kogunevad Tallinnas ühisele konverentsile perearstid ja lastearstid, arutamaks omavahelist koostööd haige lapse käsitlemisel. Mõlema eriala esindajad kinnitavad, üha enam kaasatakse terviseotsuste tegemisse ka lapsed ja nende vanemad.



Ühisel konverentsil otsivad perearstid ja lastearstid võimalusi, kuidas omavahelist koostööd parandada. Konverentsil tulevad arutluse alla erinevad aktuaalsed teemad, näiteks lapsi puudutav arstiabi süsteem Eestis, perearstide ja lastearstide omavaheline koostöö, sagedasemad haigused vastsündinu-ja imikueas ning laste väärtoitmine. Kõiki teemade puhul tutvustavad omapoolset vaatenurka nii perearstid kui lastearstid.



„Laste tervis on nii perearstide kui lastearstide ühine hool. Samas on mul hea meel, et järjest enam kaasame laste tervist puudutavate otsuste tegemisse ka lapsed ja lapsevanemad,“ ütleb Tallinna Perearstide Seltsi juht Le Vallikivi.



Vallikivi nendib, et perearstid ja lastearstid pole laste tervise korraldust puudutavates detailides alati ühel meelel, kuid ühine diskussioon ja koostööalgatused aitavad edasi liikuda.



Vallikivi sõnul mõjutab suhtumine laste tervisesse ühiskonna kujunemist: „See, millised on meie suhtumine ja hoiakud lastesse täna, mõjutab vägagi seda, kui rõõmus ja terve on meie ühiskond homme“.



Eesti Lastearstide Seltsi presidendi Ülle Einbergi sõnul soovivad lastearstid koostöö tihenemist perearstidega. „Riiklik tervishoiupoliitika näeb ette lähiaastatel tervisekeskuste rajamise. Kindlasti peaks suuremates keskustes töötama lastearst, kelle ülesanneteks on konsulteerida perearste, jälgida krooniliste haigustega patsiente koostöös piirkondliku haigla spetsialistidega ning jälgida ja ravida keerulisemaid ägedaid haigusi põdevaid lapsi,“ ütles Einberg.