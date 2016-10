Igaühe südamesoov on enne soojale maale sõitmist mõnest üleliigsest kilost vabaneda või siis hoopiski saavutatud kaalu hoida. Kuid vaatamata pingutustele kiputakse aeg-ajalt ikkagi libastuma. Olgu siin ära toodud viis moodsat lähenemist, kuidas toitumisharjumisi tervislikumaks muuta ning mõttetule õgimisele piir panna. Luba endale emotsioone – ära peleta stressi söögiga. Üks peamisi ülekaalulisuse põhjuseid on stressisöömine, kirjutab Genius Beauty. Inimestel on mugav süüa, kui nad tunnevad ärevust, süüd või häbi. Parim viis stressiga toime tulla on lõpetada söömine ja lubada endale emotsioone, nii häid kui halbu. Et see toimiks, teadvusta endale olukorda ja ütle (või kirjuta päevikusse) igal hetkel, kui söömiskihk tuleb: Ma tahan süüa, sest ma olen närvis/vihane/üksildane/hirmul vms. See aitab sind. Teine nõuanne, mida toitumiseksperdid jagavad, on halva tujuga sööma asudes tuletada endale enne toidu suhu panemist meelde vähemalt üks hiljutine rõõmus sündmus või olukord, mille eest oled tänulik. Seda võib ka oma kaaslastega jagada. Sellinegi asi hoiab ülesöömisest.

Lõpeta toidu jagamine lubatuks ja keelatuks. Inimesed näevad sageli vaeva, et hoiduda söömast näiteks kooke, šokolaadi, leiba ja vorsti, kuid varem või hiljem kaotavad nad enesekontrolli ja söövad neid topeltkoguse. Selline toidu lahterdamine ei ole aga hea, sest tegelikkuses võib iga söök anda energiat ja head tuju. Tasub teadlikult mõelda sellele, mida ja miks sa süüa tahad. Ja kas sa teed seda energia saamiseks või oma emotsioonide pärast.

Hoia suhteid ja naudi emotsionaalset toitu. Üks olulisi ülesöömisele õhutajaid on üksindus. Vestlus sõbraga, paar sõbralikku lauset kena poemüüja või naabriga on emotsionaalne toit, mis paneb meid end hästi tundma ka hommiku-, lõuna- ja õhtusöögi vahepeal. Kui me aga ei suhtle, siis tabab meid pikapeale üksindus, mida kipume peletama söömisega. Lihtsalt veendu, et saad ka emotsionaalset toitu igapäevaselt, õpi suhtlemist nautima ning hoia suhteid. Täida oma elu iluga. Juba kuulus psühholoog Maslow oli veendunud, et vähene ilu võib põhjustada haiguseid. Inimesed, kes on esteetiliselt tundlikud, kogevad koledas keskkonnas stressi ja ebamugavustunnet ning kipuvad siis seda söömisega peletama. Teaduslikud uuringud kinnitavad, kui inimese kodu on mugav ja puhas, soe ja rõõmus, täis helisid, naeru ja muusikat, on ka tema enesehinnang kõrgem ning võimalus stressisöömise kimpu langeda kahaneb nullini.