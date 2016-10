Teisipäeval, 1. novembril algab Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis talvine õppurite vastuvõtt. Lisaks tavapärastele õpperühmadele avatakse sel talvel koostöös Pärnu Haiglaga õe põhiõppe õpperühm ka Pärnus. Avalduste vastuvõtt toimub 1. novembrist-24. novembrini. Pärnu Haigla annab õe õppeks vajaliku sisustusega auditooriumi ja praktikumide ruumid, õppetöö läbiviimise ja korraldamise eest vastutab kõrgkool. Kogu õpe toimub samadel alustel ja mahus ning viiakse ellu kõrgkooli õppejõudude poolt nagu kõrgkooli põhistruktuuriüksustes - Tallinnas ja Kohtla-Järvel. Pärnu õpperühma võetakse sel talvel vastu 30 uut üliõpilast, õppetöö algab veebruaris 2017 ja kestab 3,5 aastat. Võimalus õppida kodule ja perele lähedal annab alust arvata, et õppekohad täituvad kiiresti. “Meil on ka eelnevalt kogemused Pärnu Haiglaga õe õppe ühiseks korraldamiseks,” ütles kõrgkooli õenduse õppetooli juhataja-lektor Kristi Puusepp. “Kolmel korral on haiglas läbi viidud õdede tasemeõpet. Esimene vastuvõtt õe 3,5-aastasele õppekavale toimus 2014. aasta suvel ja praeguseks on siis alustanud üliõpilased jõudnud juba kolmandale kursusele. Head õpitulemused ja koostöö haiglaga annavad kindluse uue õpperühma avamiseks Pärnus,” lisas Puusepp.

“Pärnu Haigla suurim soov on jätkuvalt pakkuda eelkõige Pärnumaa ja Lääne-Eesti noortele võimalust kodu lähedal kõrgharidus omandada. Vähemalt sama oluline on ka seeläbi Eesti tervishoiu- ja haridusvõrgustiku kandepinna laiendamine. Selline lähenemisviis toetab praktiliste ja teoreetiliste oskuste käsikäes omandamist ning on tulevastele tervishoiutöötajatele väga oluline,” ütles Pärnu Haigla õendusjuht Margit Seppik.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool on üks kahest Eesti tervishoiu kõrgkoolist, mille missioon on koolitada innovaatiliselt ja kriitiliselt mõtlevaid tervisevaldkonna töötajaid. Kõrgkooli visioon on olla pidevalt arenev, siseriiklikult ja rahvusvaheliselt võrgustunud, kus sise- ja välispartneritega koostöös ning õppijaid kaasates lahendatakse aktuaalseid probleeme. Avalduste täitmine toimub läbi Sisseastumise Infosüsteemi (SAIS) 1. novembrist-24. novembrini. Kõrgkoolis kohapeal saab dokumente esitada 21. novembrist-24. novembrini.