Varem olid liigesehaigused ennekõike vanemate inimeste probleem. Nüüd jõuavad ortopeedide ja kirurgide vastuvõtule aga ka järjest nooremad inimesed. Seda ennekõike seetõttu, et igapäevaselt harrastatakse tegevusi, mis mõjuvad liigestele hävitavalt. Veebiportaal Prevention toob välja neli tegevust, millega peaksid piiri pidama. 1. Jooksmine. Kui sa ainult jooksed, siis on su treeningud ilmselgelt tasakaalustamata ning see võib ajapikku põhjustada liigeste kulumist. Traumade korral on asi veel hullem. Kõik see soodustab artriidi teket. Mõistlik oleks treenida nii, et töös oleksid erinevad lihased, ka need, mis jooksmise ajal muidu vaiki püsivad.

2. Liigsuur kehakaal. Kehakaalu suurenemine toob suurt stressi, lisaks ka see, et ülekaalulistel inimestel on 40% ja suurem risk põlveliigeste vigastusteks võrreldes nendega, kelle kaal on normaalne. Ja seda isegi noortel inimestel. Lisaks soodustab püsiv ülekaal osteoartriidi teket.

3. Lihaste mitte venitamine. Liigeste tervise võti on hea tasakaal jõu ja paindlikkuse vahel ning lisaks treenimisele tähendab see, et su igapäevategevuste hulka peaks kuuluma ka venitamine.