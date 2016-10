Külmetusega kaasnev köha, mis praegu mitme viirusega koos levib, on tõeline nuhtlus. Et asi ei muutuks hullemaks, ei saa köha ka tähelepanuta jätta.

Kõige lihtsam tundub minna apteeki ning osta sealt mõni köhasiirup. Kuid tasub teada, et enamik neist siirupitest suruvad lihtsalt ajus maha köha käivitavad signaalid, kirjutab Healthy Life Tricks. Enamasti sisaldavad need siirupid nimelt kahte koostisosa: kodeiini ja dekstrometorfaani. Need koostisosad mõjutavadki aju nii, et inimene ei köhi, ning panevad su magama. Need kaks koostisosa võivad ka tekitada kõrvaltoimeid, näiteks unisust ja peavalu ning suurendada südame löögisagedust.

Sellepärast oleks teinekord mõistlikum katsetada looduslikke ravimeid, näiteks seda segu, mis on üdini looduslik, kuid samas supertõhus.