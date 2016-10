Rahvameditsiinist tuntud nipp soovitab nohu tekkides toppida ninna küüslaugutükikesi. Tegelikult ei tohiks seda teha.

Põhjus seisneb selles, et küüslaugu ninna panek võib põhjustada limaskestade põletuse, kirjutab Kp.ru, et see tähendab nohust palju ebameeldivamat.

Selle asemel tasub küüslauk lõigata tükikesteks, panna näiteks taldrikule ning hoida enda läheduses veerand tunni jooksul. Nii lenduvad viirusi peletavad ained hingamisteedesse ning asuvad nohutekitajatega võitlema.