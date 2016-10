Värske uurimuse põhjal seksivad tänapäeva noored vähem kui eelmine põlvkond. Psühholoogid on veendunud, et vähemalt osalt on süüdi moodne tehnoloogia – kodus vaikselt arvutis nahistada on märksa hõlpsam ja ohutum, kui tutvuda inimestega näost näkku ja riskida korvisaamisega.

Ajakirjas Archives of Sexual Behavior avaldatud uurimuse põhjal pole umbes 15% noortel ameeriklastel vanuses 20–24 olnud 18. eluaastast saadik ainsatki seksuaalpartnerit.

voodielu arvutis: Samas vaimus jätkates võime ühel päeval selleni jõuda, et sekski käib arvutite ja nutiseadmete vahendusel. (Vida Press)

Kuival olijate osakaal ei tundugi ju eriti suur, kuid eelmisest põlvkonnast, 1960. ja 70. aastatel sündinutest tunnistas samas vanuses seksita elamist vaid 6%, vahendab CNN.com. Uue uurimuse juht ja raamatu "Generation Me" autor Jean Twenge ütleb, et värsked uurimisandmed viitavad uue põlvkonna üleüldisele hilisema küpsemise tendentsile.

Netisuhtlus on põnevam kui päriselus kohtumine