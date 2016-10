Pelgalt uhkelt lakitud küüntest ei piisa selleks, et käed hoolitsetud välja näeksid. On terve rida harjumusi, mis teevad sõrmeküünte tervisele karuteene ning paraku rikuvad ka su käte väljanägemist.

· Küünte närimine. Paraku pole lapsed ainsad küüntenärijad, ka paljudel täiskasvanutel on see komme, kirjutab Today. Kui küüsi närida pikaajaliselt, muudavad need kuju ning küüntele võivad tekkida praod. Ka ei ole selline tegevus hügieeniline, sest küüne all oleva mustusega satuvad organismi kõikvõimalikud haigusetekitajad.

· Küünelaki nokkimine kahjustab küüneplaadi pealmist kihti ning küüned muutuvad nõrgaks.