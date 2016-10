Kõige levinum on, et inimesed pesevad kord päevas. Kui selleks pole aga võimalusi või seda ei tehta, mis siis juhtub?

Kõige suurem mure on see, et kui jätad end paariks päevaks pesemata, soodustab see bakterite levikut, kirjutab Good Housekeeping.

Igapäevaselt inimesega kaasasolevast umbes tuhandest bakterist 40 on seenbakterid. Enamik bakteritest on inimesele kasulikud, kuid mõnedest halbadest bakteritest saab lahti vaid seepi ja sooja vett kasutades.

Need on sellised bakterid, mis põhjustavad halba lõhna ja võivad tekitada ka nahaärritust, olles seega näiteks vistrikute põhjustajaks.

Kui inimene teeb higistamist soodustavaid tegevusi, näiteks treenib, peaks ta end tegelikult pesema sagedaminigi, sest niiske keskkond on bakterite kasvuks soodus.