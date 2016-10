Kui tunned, et kõikvõimalikud tõved hakkavad sagedasti kallale kippuma, on viimane aeg hakata immuunsüsteemi ka toiduga turgutama.

2. Tsirtuselised ehk apelsin, greip ja sidrun on rikkad c-vitamiini allikad. See vitamiin suurendab valgete vereliblede hulka ning see on infektsioonidega võitlemisel ülioluline. Et keha ise c-vitamiini ei tooda, on eriti oluline seda igapäevaselt tarbida.

3. Brokkoli on rikas vitamiinide A, C ja E poolest. Samuti sisaldab see erinevaid antioksüdante, mis aitavad su kehal infektsioonidega võidelda.

4. Spinat on hea C-vitamiini, foolhappe ja antioksüdantide allikas. Foolhape aitab kehal uusi rakke toota ja parandada vastupanuvõimet tõbedele.

5. Maguskartul sisaldab rikkalikult karitenoide. Need aeglustavad vananemist ja ka mõne vähkkasvaja arengut.

6. Kala ja koorikloomad, näiteks austrid, homaarid ja krabi sisaldavad tsinki ja seleeni. Need ained aitavad valgetel verelibledel toota valke, mis puhastavad su keha viirustest. Kala sisaldab ka Omega3 rasvhappeid, need aitavad vähendada põletikku, parandavad keha hapnikuga varustamist ning kaitsevad hingamisteid infektsioonide eest.

7. Marjad, eriti murakad, mustikad maasikad on rikkad mitmesuguste antioksüdantide poolest, mis aitavad kõrvaldada vabu radikaale. Kaitsevad keha nakkuste eest.

8. Šampinjonid ja teised seened sisaldavad rikkalikult seleeni ja B-vitamiini, samuti niatsiini ja riboflaviini. Need ained tstavad immuunsust ja kaitsevad gripi eest.

9. Küüslauk on viiruste peletajana tuntud juba iidsetest aegadest peale, see suurendab immuunsüsteemi vastupanu tervikuna.