Kui rinnad valutavad, häirib see igapäevaelu. Õnneks pole paanikaks põhjust, sest kõige sagedamini on rindade valutamiseks põhjused, mis pole seotud mõne haigusega.

Pingutasid trenniga üle

Kui tegid kõvasti kätekõverdusi, siis ka see võib olla põhjus, miks rinnad ebamugavad või valulikud.

Oled raskusi tõstnud

Võibolla ei juhtunud see jõusaalis, kuid liigutasid hoopis kodus mööblit või tassisid raskeid puuoksi? Valu võibki tulla rinnalihastest, mis on ehk lialt koormust saanud. Abiks on valuvaigisti ja hoia rindu soojas.

Su rinnahoidja ei ole õiges suuruses

Vales suuruses rinnahoidja võib su rindadele päris palju jama korraldada. Kui rinnahoidja on liiga ümber ja korv liialt väike, siis surub see rinnad kokku. Kui rinnahoidja liiga suur, siis ei toeta see rindu piisavalt.

Spordirinnahoidja ei paku piisavalt tuge

Eriti oluline on see siis, kui sul on suuremad rinnad. On oluline sportides oma rindu kaitsta ja neile piisavalt tuge pakkuda. Kui rinnad niisama ringi hüppavad, sisi rebib see rinnakudet piisavalt, et hiljem tunnedki, kuidas rinnad valulikud on.

Sul on lopsakad ja "tihked" rinnad

Kui su rinnanäärme kude on tihke (fibrotsüstilised rinnanäärmed), siis ongi su rinnad õrnemad ja väga seotud menstruatsioonitsükliga.

Jood liiga palju kohvi

Kuigi kohvi ja tee ei mõjuta otseselt rindade valulikkust, siis mõned uuringud on näidanud, et kofeiini vähendades tunnevad naised leevendust ka rindades.