Nii vanarahvas kui ka tohtrid soovitavad kuseteede infektsioonide korral juua jõhvikamahla, sest see aitab kaasa paranemisele ning ka tulevaste haigushoogude ärahoidmisele. Nüüd väidavad teadlased, et jõhvikatest polegi kuseteede haiguste ravis kasu.

Ajakirjas Journal of the American Medical Association avaldatud uuringu tulemustest selgus nimelt, et jõhvikatest valmistatud tablette söönud inimestel ei esinenud vähem kuseteede infektsioone võrreldes nende inimestega, kellele anti platseebo pille, vahendab BBC. Teadlased viitavad, et ka varasemad uuringud pole jõhvikate kasu kuseteede haiguste ärahoidmisel kinnitanud.

Teadlased ütlevad, et kui inimesed on harjunud jõhvikaid sööma või selle marja mahla jooma, võib seda rahuliku südamega edasi teha. Küll aga ei maksa nende sõnul raha kulutada kallitele jõhvikat sisaldavatele toidulisanditele, sest nende tervistav mõju pole tõestatud.