Kui köha piinab, on levinud nipp rüübata mee ja sidruniga teed. Suurbritannia teadlased soovitavad köha ravida aga ka šokolaadiga. Inglise teadlased on nimelt jõudnud veendumusele, et köha ravimisel on parimaks vahendiks šokolaad ning et tulevikus tuleks välja töötada šokolaadil põhinevad ravimid. Hulli Ülikooli südame-veresoonkonna ja hingamisteede haigusi käsitlevate uuringute juht professor Alyn Morice seletab Daily Maili vahendusel nimelt, et šokolaad on kleepuvama ja paksema koostisega, kui näiteks mesi. Nii kleepub šokolaad erinevalt meest hingamisteede limaskestadele ning kaitseb nii neid närvilõpmeid, mis muidu köhima ajavad.

Lisaks on šokolaadil köha ravis teisigi häid omadusi, mis tulenevalt kakao koostise eripärast. Nii kinnitab hiljutine Euroopas läbi viidud köhauuring, et kakaod sisaldav ravim oli tunduvalt tõhusam tavalisest köhasiirupist. Ilmnes, et šokolaadipõhist ravi kasutanud patsiendid tundsid end juba paari päeva pärast märkimisväärselt paremini.

Kuid varemgi on teadlased leidnud, et kakaos sisalduvad ained on köha ravimisel efektiivsemad kui levinud ravim kodeiin. Samas märgivad teadlased, et kuuma šokolaadi joomine ei osuta köha leevendamisele sama efekti kui šokolaadi söömine, sest vedelal kujul ei ole kurgus oleku aeg piisavalt pikk kaitsva kihi moodustamiseks. Kuid aeglaselt imedes võib tükk šokolaadi pakkuda köha vastu tõhusat leevendust.