Silmalaugude tõmblemine on päris tüütu. Vahel on see ajutine nähe ning möödub iseenesest. Kui see aga kordub või kestab pikaajaliselt, mõtle võimalikele põhjustele – nii õnnestub sul seda ebamugavat asja oma käitumist korrigeerides peatada.

Silmalaugude tõmblused on oma olemuselt silmalaunärvi lihase spasmid, mis tekivad siis, kui silmalaunärvi lihas on pinge all, kirjutab Women´s Health. Silmalaud on nimelt väga õrnad ning sealsed lihased tundlikud erinevate välismõjude suhtes.

Siin on välja toodud kuus peamist põhjust, miks su silmalaud tõmblema kipuvad.