Kuidas kiirendada kaalulangusprotsessi ja vabaneda kangekaelsest kõhurasvast? Sellele küsimusele vastamiseks katseta imejooki, mida regulaarselt juues õnnestub sul mõnest üleliigsest kilost vabaneda. Mõistagi ei tee see jook imet üksinda – püsivalt kergema tulema saavutamiseks pead sa regulaarselt tervislikult toituma ning ka piisavalt liikuma, kirjutab Healthy Life Tricks. Kui sulle valmistab aga tüütu kõhurasv muret, siis ära heida meelt – sa ei ole geneetiliselt neetud. Lihtsalt toeta oma kaalulanguspüüdlusi ning see imejook on üks võimalus. Selle joogi mõju seisneb kahes võimsas aines.

Esiteks kaneel, mis on rikas raua, kaltsiumi, magneesiumi ja kiudainete allikas. Kaneel on efektiivne seedehäirete leevendaja – see vähendab puhitusi ja ravib ka kõhukinnisust, kaneel aitab bakteriaalsete infektsioonide korral, see aitab alandada vere suhkrusisaldust ja kolesteroolitaset. Kaneel võtab magusaisu.

Sidrun on tulvil C-vitamiine ja antioksüdante. See aitab kaasa vedelike väljutamisele kehast, aidates nii kõrvaldada toksiine ning soodustades kaalulangetust. See tugevdab immuunsüsteemi, annab energiat ja parandab meeleolu. Ka aitab sidruni tarbimine kaasa seedeprobleemide leevenemisele ning paneb naha särama. Imejoogi valmistamiseks vajad sa 1 spl. kaneelipulbrit, pool sidrunit, 2 spl. mett ja 250 ml vett. Sega kaneel sidrunimahlas, lisa mesi ja vala üle kuuma veega. Sa peaksid seda jooki tarbima kaks korda päevas kaks nädalat järjest. Joo üks klaas hommikul tühja kõhuga pool tundi enne söömist ja üks klaas enne magamaminekut. Annust ei tohi suurendada, sest see ei pruugi tervisele hästi mõjuda. Samuti ei tohiks seda jooki tarbida üle kuu aja järjest. Kui vajadus püsib, pea kuu aega vaheaega. Ning kui peaksid kuuri ajal end kehvasti tundma, konsulteeri arstiga.