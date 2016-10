Õues on ilm jahedaks läinud ning vähemalt unele mõeldes on see hea - nimelt vajab inimene täisväärtuslikuks uneks jahedamat temperatuuri.

Sestap on unetutele ka kaval nipp, mis aitab öösel korralikumalt magada, pista jalg magama minnes tekiääre alt välja, vahendab Yahoo Shine.

Seda põhjusel, et inimese uni ja unisus on otseselt kehatemperatuuriga seotud. Kui uneaeg hakkab kätte jõudma, kehatemperatuur alaneb ning kõige sügavamas unefaasis on see kõige madalam. See on ka põhjus, miks näiteks jahedamatel ilmadel on inimesed unisemad. Ning see on otsene viide, et unisuse tekkimiseks saab ise kaasa aidata, kui kehatemperatuuri alandada.

Näiteks, kui enne magamaminekut võtta sooja vanni, jahtub sealt välja tulles keha kiiresti ning uni tuleb peale.

Nii aitab ka jala teki alt välja lükkamine keha jahutada ja see aitab kaasa mõnusama une tekkeks.