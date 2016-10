"On alanud ülemiste hingamisteede viirusnakkuste ja erinevate viiruslike kõhulahtistuste, rahvakeeli kõhugripi hooaeg," sõnab Laheda valla pereõde Ele Vaino. Tema sõnul on üks imelihtne ja elementaarne viis ennast nende tüütute ja koledate tõbede eest kaitsta - pesta käsi!

Loomulikuna näiv põhitõde kipub aga paljudel lastel, ent ka täiskasvanutel, ununema ja tihtilugu pestakse käsi liiga lohakalt. "Käte pesemine on aga tähtsaim bakteriaalsete haiguste ja osade viirushaiguste vältimise viis. Minult on küsitud, kuidas ma suudan haigete keskel terve olla - tänu käte pesemisele ongi see võimalik," kinnitab Vaino.

Vaino rõhutab, et elementaarne on oma käsi pesta igakordsel määrdumisel, pärast tualetist tulekut ja õues tuppa tulemist. Tema sõnul tasub meeles pidada, et poest koju jõudes ei tormata esimese asjana toidupakke avama, vaid hoopis kraanikausi juurde käsi pesema. "Muidu kanname poest kätele saadud bakterid oma toidupakkidele pahaaimamatult edasi, kust edasi võivad need sattuda juba meie suhu," selgitab pereõde. Samuti õpetab ta, et pesemata kätega tuleks vältida oma näopiirkonna katsumist - seda näiteks poes või tänaval olles. Käsi tuleks kindlasti pesta ka pärast köhimist, nuuskamist ja aevastamist.