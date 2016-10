Pole inimest, kes ei teaks kedagi, kes ei teaks kedagi, kes on põdenud vähktõbe. Ning et see on tõsine haigus, on paljude inimeste jaoks vähktõbi üks hullemaid asju maailmas. Kuigi teadus areneb, ei tea teadlased ikka veel, miks vähk täpselt tekib ning kuidas seda ravida. Kuid enamik teadlasi on nõus sellega, et krooniline stress ja põletikud mängivad selle sageli surmava tõve arengus olulist rolli, kirjutab Healthy Life Tricks. Hea asi on see, et nii stressi kui põletikke saab targalt tegutsedes kontrolli all hoida. Paljud toidud, mis seda karmi tõbe ennetada aitaksid, on tegelikult meil kõigil köögikappides olemas.

Näiteks kurkum on võimas põletikuvastast toimet omav ja antioksüdantide rohke vürts. Tegelikult on see maailma võimsaim põletikuvastane ühend, mis ei ole ravim. Paljud erinevad uuringud näitavad, et kurkumis sisalduval ainel kurkumiinil on omadus hävitada vähirakke ja takistada nende kasvu, eriti kehtib see rinna-, soole-, mao- ja nahavähi rakkude kohta, tõhusust on täheldatud aga ka käärsoole-, eesnäärme-, munasarja- ja ajuvähi puhul.

Must pipar sisaldab piperiini, ainet, mis soodustab kurkumiini imendumist inimorganismi. Oliiviõli on täis antioksüdante ja suurtes kogustes teisigi vähivastaseid aineid. See soodustab samuti kurkumiini imendumist, sest kurkumiin on rasvlahustuv aine. Et kurkum on üks tervislikumaid vürtse maailmas, tasub seda vürtsi köögis võimalikult sageli kasutada. Näiteks saab sellega maitsestada köögivilju, kuuma piima ja teed. Parim on teha seda maitseaineseguga, mille retsepti kohe anname. See on üks võimsamaid vähki ennetavaid segusid. Maitseainesegu valmistamiseks võta 1/4 tl kurkumit, 1/2 tl oliiviõli, näpuotsatäis värskelt jahvatatud pipart. Sega koostisosad omavahel korralikult. Selle maitseaineseguga saad maitsestada nii suppe kui salateid, või lisada seda maitseainesegu klaasi vette ning juua seda üks kord päevas enne sööki.