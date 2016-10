SA TÜK Lastefond toetab alates novembrist 3-kuust Joannat, kes vajab ajukahjustuse tõttu erinevaid seadmeid ja abivahendeid. Fond aitab pisitüdrukut ühe aasta jooksul kokku 2652 euroga.

Joanna sündis tänavu suvel raske hapnikupuuduse ja hulgiorganpuudulikkusega. Tänaseks tehtud uuringute alusel on kahtlus pärilikule ainevahetushaigushaigusele, kuid diagnoosi ei ole lapsele veel pandud. Tüdrukul on sünnitraumast tulenevalt ulatuslik ajukahjustus, mis avaldub arengupeetuse, neelamishäire ja tetrapareesina (kõikide jäsemete jäikus). Joannal on ka epilepsia ja probleemid kehatemperatuuri hoidmisega, mistõttu vajab ta pidevat jälgimist. Teda toidetakse sondi kaudu.

Tüdruk on pärast sündi viibinud pikalt haiglaravil, kuid on nüüd piisavalt kosunud, et saada kodusele ravile. Selleks vajab Joanna aga mitmeid abivahendeid, sealhulgas aspiraatorit hingamisteede puhastamiseks eritistest ning sonditoimise jaoks toitmissüsteeme ja toidupumpa.