Juba vanad egiptlased uskusid, et sidrunimahla joomine või sidrunite söömine kaitseb neid paljude mürkide eest. Paljud tänapäevased uuringud kinnitavad, et sidrun on tervisele üleüldse üks kasulik puuvili. Sidrunis on rikkalikult magneesiumi, kaltsiumi, bioflavonoide, C-vitamiini, pektiini ja limoneeni ehk aineid, mis annavad sellele puuviljale võimu tugevdada immuunsüsteemi ning antibakteriaalsed ja viirusevastased omadused, kirjutab portaal Womanitely ning toob välja seitse põhjust, miks sa peaksid oma tervise nimel sidruneid armastama. 1. Sidrunid aitavad parandada jumet. Tänu kõrgele antioksüdantide sisaldusele aitavad sidrunid kaitsta nahka päikese ning teiste välistegurite kahjulike mõjude eest, ennetada ja vähendada kortse, võidelda aknega. Sidrun on suurepärane C-vitamiini allikas, mis omakorda aitab suurendada kollageeni tootmist, hoides naha nii elastse ja nooruslikuna.

2. Sidrunid aitavad hoida hambad puhtad ja terved. Sidruneid kasutatakse sageli ka hambaravis. Sidrunimahl võib olla küll liialt happeline, kuid tilgakese sidrunimahla lisamine hambapastasse või lahjendatud sidrunivee kasutamine suuveena aitab vabaneda koheselt halvast hingeõhust. Selleks lisa klaasile soojale veele teelusikatäis sidrunimahla.

3. Sidrun aitab kaalu langetada. Sidrunimahl sisaldab vees lahustuvaid kiudaineid pektiine, mis aitavad üleliigsetest kilodest lahti saamisele kaasa. Hommikune sidrunivee joomine aitab kiirendada ainevahetust, puhastada keha ja anda hoogu kaalu langusele. 4. Sidrun annab kehale vajaliku koguse kaaliumi. Banaanid pole ainus kaaliumirikast toit – üks keskmine sidrun sisaldab umbes 80 milligrammi kaaliumi. Kaalium aitab saata rohkem hapnikku ajju, püsida luudel tugevate ja tervetena. Parim viis seda omandada on taas – juua hommikuti klaas sidrunivett. 5. Sidrun aitab haavadel paraneda. Sidrunil on põletikuvastased ja valu vaigistavad omadused, need aitavad vähendada nahal põletusega kaasnevat ebamugavustunnet, samuti leevendada putukahammustusi. Sidrunimahlast saab abi ka armiravis, kuid enne selle alustamist tasuks nahaarstiga nõu pidada. 6. Sidrunist hoiab vererõhu stabiilsena. Tänu rikkalikule kaaliumisisaldusele on sidrunid kasulikud ka südamele. Inimesed, kellel on erinevad südamehaigused ning kes on kimpus kõrge vererõhuga, peaksid samuti jooma hommikuti oma tervise parandamiseks sidrunivett jooma. See ei asenda vajadust ravimeid võtta, kuid liiga ka ei tee. Uuringute andmeil aitab see hoopis tõsta energiataset, samuti võidelda ärevuse ja depressiooniga.