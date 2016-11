BBC lugejad vastasid sotsiaalmeedias, miks nad haigeks jäädes ei soovi tunnistada endale tihti, et nad seda ka tõepoolest on. Nii töötavad ka eestlased tihti edasi, tegelikkuses aga pisikuid edasi paljundades.

Nii nagu on sügis jõudnud Eestisse ning toonud kaasa suure gripilaine, on see nii toimunud samamoodi ka mujal maailmas.

Näiteks on üheks põhjuseks mitte kojujäämisel palga vähenemine. Nii kui inimene on otsustanud jääda haiguslehele, peab ta arvestama sellega, et mida rohkem saab ta puudumisi töölt, siis seda enam muutub ka tema palk väiksemaks. Tihti saab küll sellistel juhtudel teha tööd kodust, kuid tasuks meeles pidada, et ka see on tervisele kahjulik.