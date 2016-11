„Sellest aastast vastavad kõik meie teenindavate koolide puhvetid Terviseameti tervisliku koolipuhveti soovitustele. See tähendab, et põhirõhk meie puhvetites on värsketel kohapeal valmistatud toodetel – smuutidel, salatitel, võileibadel, magustoitudel ning puuviljadel,“ tutvustas Rennig tervisliku koolipuhveti toiduvalikut.

Daily kaubamärgi all koolitoitlustusteenust pakkuva Baltic Restaurants Estonia AS müügi- ja turundusjuht Eret Rennigu sõnultuleb lastele tervislikku toitumist õpetada, sest kui keskkond julgustab vastupidiseid valikuid tegema, siis ei ole ka muutuseid näha.

„Püüame alati olla tervislikkuse osas sammukese teistest ees. Me mitte ainult ei kanna hoolt selle eest, et täidaksime alati kõiki riiklikke norme toidu kvaliteedi, tooraine standardite ja toiteväärtuse osas, vaid püüame väga teadlikult kujundada ka koolilaste toiduvalikuid tervislikkuse suunal,“ rääkis Rennig.

Tänase kogemuse pinnalt võib koolitoitlustaja kindlalt väita, et lapsed on pakutava sortimendiga aga pigem rahul ning koostöö mitmete koolide õpilasomavalitsustega näitab seda, et lapsed viiksid taset koolipuhvetites veelgi kõrgemale, tuues toidu tervislikkuse kõrvale olulise faktorina ka vastutustundlikkuse keskkonna suhtes.

„Noored on avaldanud soovi vähendada pakendite kasutamist ja kilekottidesse pakkimist ning kasutusele võtta materjalid, mis teevad keskkonnale minimaalselt kahju. Alates sellest õppeaastast olemegi vähendanud plastpakendi kasutamist,“ tutvustas koolitoitlustaja muutuseid puhvetites.

Hoolimata sellest, et koolisööklas ja puhvetites pakutav valik on järjest tervislikumaks muutunud, paneb müügiautomaatides leiduv toitlustaja muretsema. Rennigu sõnul on müügiautomaadid olnud koolides tõsiseks probleemiks, pakkudes õpilastele ahvatlevaid valikuid, mis on tihti ebatervislikud.