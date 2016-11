Tanja – hulljulge piiride kompaja

Magada ei saa, sest mõtted ei jää seisma, toidukorrad on ebaregulaarsed, sporti teha ei jõua – selline on loominguline kaos, milles elab lauljatar Tatjana Mihhailova-Saar (33). “Keegi ei sunni mind, mulle meeldib nii,” on ta oma valikutega väga rahul.

“Põhimõtteliselt pole midagi muutunud peale perekonnanime. Ikka on sama kiire kui ennegi,” ütleb Tanja, kes mõne kuu eest Itaalias oma pikaaegse elukaaslase Mikk Saarega (36) abiellus.

“Põhiaur on loovtööl, mõttetegevus käib mul 24/7. Vahepeal ei jää magamagi, sest ma ei saa oma mõtteid välja lülitada. Peas keerlevad meloodiad, sõnad, mõtted videotest ja fotodest,” ütleb ta. Parasjagu salvestatakse saateid “Su nägu kõlab tuttavalt”, kus Tanja on kohtunik, lisaks aitab ta stilistika, liikumise ja laulusõnadega ansambli La La Ladies tüdrukuid ning kõik oma vabad hetked veedab ta stuudios, kus töötab uue materjali kallal.