Seda, et hommikusöök on kõige tähtsam söögikord päevas, räägitakse lastele juba maast-madalast peale. Hommikusöök on väga oluline ka siis, kui soovid kaalu langetada. Eriti, kui siis süüa õigeid asju. Hiljutine ajakirjas Annals of Nutrition & Metabolism avaldatud artikli kohaselt on kõige paremaks ja tervislikumaks valikuks hommikusöögiks vanamoodsad kaerahelbed, kirjutab Healthy Life Tricks. Sellisele tulemusele jõuti, kui vaadeldi 36 meest ja naist. Kõik uuringus osalejad tarbisid hommikusöögiks 350 kalorit, kuid nad jagati kolme erinevasse rühma. Esimene rühm tarbis hommikusöögiks kaerajahu, teine maisihelbeid ja kolmas jõi lihtsalt vett. Lõunaks sõid uuringualused sama toitu.

Teadlased leidsid, et need inimesed, kes sõid hommikuks kaerahelbeputru, sõid terve ülejäänud päeva jooksul vähem, lõunasöögiks tarbisid nad 31% vähem kaloreid. Teadlased leidsid ka, et kaerahelvestel oli mõju ülekaalulistele inimestele, kui nad sõid lõunasöögiks poole vähem kaloreid.

Maisihelbeid hommikuks söönud inimesed tundsid end juba kolm tundi pärast hommikusööki näljasena, sama juhtus ainult vett joonud inimestega. Leiti ka, et kaerahelbeid söönud inimeste veresuhkru tase püsis stabiilsemana, samal ajal, kui maisihelbeid söönud inimestel oli vere glükoositase kõrgem. Kaerahelbeid sööma innustama võiks ka teadmine, et ka varasemad uuringud on seesugust kasulikkust tõestanud. Kaerahelbed on kaalulangetajatele üks kasulikumaid toite, sest nende söömine hommikuks vähendab 31-50% võrra kalorite tarbimist ülejäänud päeva jooksul. Muide, kaerahelbeid ei pea sööma vaid hommikusöögiks, neid või lisada muudesse roogadesse või valmistada neist maitsvaid magustoite.