"Ajurveda põhimõttest lähtuvalt tuleb tervisele mõeldes toitu valmistada vaid puhtast ja peamiselt kohalikust toorainest," räägib maailma üks hinnatumaid ajurveda arste doktor Somit Kumar. Ta on uurinud eestlaste toitumisharjumusi viimase kolmesaja aasta jooksul ja saanud teada, et enne kartulit sõid eestlased peamiselt võilille ja takjat. 2015. aastal Riiga kolinud ja sealses ülikooli doktorantuuri astunud Somit Kumar ütleb, et ajurveda põhimõttest lähtuvalt tuleb terve püsimise nimel toitu valmistada vaid puhtast ja peamiselt kohalikust toorainest, mistõttu oli Baltikumis tema esmaseks prioriteediks, et üldse ajurvediliselt patsiente nõustada, uurida siinse rahva ajaloolisi toitumisharjumusi. Ajurveda arsti sõnul sai kartuli söömine alguse rasketest aegadest - see on näljahädade toit. Kartul tuli toidulauale, kuna sel oli pikem säilivusaeg ning suurem toiteväärtus. Enne kartulit oli tollaste liivlaste toidulaua eesmärk märksa teine. Kartul vahetas võilille välja mitte kasulike omaduste tõttu vaid seetõttu, et kartul on oluliselt kaloririkkam ja püsis kauem kõhus. “Võilill on aga taim, mida on Euroopas toitumise ja tervise hoiu eesmärkidel kasutatud aastasadu. Selle taime lehtede maksa puhastavat ja ainevahetust soodustavat mõju teati juba mitusada aastat tagasi. Võilill oli tõeline immuunsuse buustija pärast pikka kuivainete ja hoidistatud toiduainete tarvitamist talvel,” sõnab Kumar võilille kasulikkuse kohta. Lisades, et võilille juurt teati aga kui tõhusat põletikuvastast vahendit ning erinevate teede ja leotiste kaudu ka kui kõhukinnisuse vastast vahendit. “Võilillest on abi ka diabeetikutele, kuna nii juurte kui lehtede omadused aitavad veresuhkru taset stabiilsemana hoida.”

Lisaks võilillele on eestlased oma toidulaualt kaotanud suure takja juure, mis on ideaalne kaaliumi allikas. Kaaliumil on oluline roll raku ja keha vedelikes, kontrollides südame rütmi ja vererõhku. Selles juurikas on lisaks ka hulk vitamiine ja mineraale. “Taim on tuntud ekseemide, psoriaasi ja teiste nahaprobleemide leevendajana. Suurt takjat kasutatakse ka maksa ja sapipõie probleemide korral,” jagab Somit Kumar nippe taimseks raviks.

Rääkides meie toidulauast ütleb ta, et eestlased söövad liiga palju seeni, mis on raskesti seeditavad ja tõstavad toksiinide arvu nii kehas kui veres. “Baltikumis korjatakse seeni ämbritega ja tihti arvatakse, et meie kehale on kõige parem hooajalised seened kohe ära süüa. Tegelikult on aga seen selline toitaine, mida tuleb tarbimiseks säilitada mõnda aega -korjad sügisel ja tarbid talvel. Kehale sobivaim viis seeni tarbida on neid kuivatada,” jagab ajurveda doktor õpetussõnu. Sama säilitamise nõuanne kehtib muide ka sibulale ja küüslaugule. Neidki toitained tuleb üles võtta ühel hooajal, kuid tarvitada teisel. Liha söömist ajurveda ei välista, kuna traditsiooniline ajurveda usub ökosüsteemi loomulikku ahelasse, kus on koht ka loomsel toidul. Kuid ajurveda ei ole ainult taimedest saadavad kasulikud ained. Somit Kumar ei välista lääne meditsiini ning leiab, et parima tulemuse saab koolkondade teadmisi kombineerides. “Ka minu lapsed on vaktsineeritud. Usun lääne ja traditsioonilise meditsiini teineteist täiendavasse rolli. Ka kaugele arenenud vähkkasvajaga pole ajurvedal üksinda võimalust, küll aga suudab ajurveda sellises olukorras koos keemiaraviga inimese eluiga oluliselt pikendada. Minu ämma kõrivähki oleme suutnud tänu lääne ja ajurveda meditsiinile pikendada 9 aastat ja ta elab siiani – samas kui diagnoosi saades anti lootust vaid mõneks kuuks,” lausub Somit Kumar, et meditsiinis ei pea üks koolkond teist välistama. Mida soovitab Somit Kumar süüa, et talvel energiline püsida? 1. Süüa tuleks kohalikku toitu – see on meie kehale omane, vastuvõetav ja kohane. 2. Kõhtu ei tohiks kunagi pilgeni täis süüa. Hea oleks vötta 1/3 osas toitu, 1/3 osas vedelikku ja viimane kolmandik jätta õhule ruumi, et seedetegevus saaks toimida. 3. Talvel ei tasuks süüa peale kella 18, kuna valgust on vähem ja seedetegevus aeglasem. Somit Kumari nõuandeid saab kuulata 12. Ja 13. novembril toimuval terviseseminaril, mille kohta infot leiab siit. Tee talviseks energialaenguks ja masenduse peletuseks: