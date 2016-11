Hiljaaegu poelettidele jõudnud köögivilju sisaldavad lihapallid suunavad eestlasi tasakaalustatud toitumise poole ning võimaldavad vanematel oma lastes köögiviljade söömise harjumust kujundada.

Uudses lihapallide sarjas 50/50 Meat & Vegetables saavad kokku mahlane sealiha ja köögiviljad. Rakvere lihameistrite loodud tootesarja kuuluvad lihapallid brokoli ja hernestega ning lihapallid porgandi ja pastinaagiga. Rakvere brändijuhi Triin Lõokese sõnul on tegu Eesti turul uudse tootekontseptsiooniga, mis on juba populaarsust kogunud näiteks meie põhjanaabrite juures.

”Tasakaalustatud toitumine on hea tervise võti ja tarbijad oskavad seda üha enam tähtsustada. Tervise Arengu Instituut soovitab täita poole taldrikust köögiviljade ja salatiga, veerandi näiteks kartuli või riisiga ja teise veerandi kana, liha, kala või mõne muu valguallikaga. Rakvere uute hõrkude 50/50 köögiviljadega lihapallide koostisest moodustab pool liha ja pool köögiviljad, aidates lihtsa vaevaga tervisliku toidusedeli suunas püüelda, seejuures maitses järeleandmisi tegemata,” selgitas Lõoke.

Tallinna Tehnikaülikooli toiduaineinstituudi professor Raivo Vokk ütles, et uutes Eesti toitumis- ja liikumissoovitustes (ETLS) on üle mindud uutele põhimõtetele, mille järgi ei ole halba toitu, saab vaid olla halb toitumine. „Lahtiseletatuna haakub see täiesti uue toidupüramiidi ideega – kõiki soovitatud toidugruppe tuleb tarbida optimaalsetes, tasakaalustatud kogustes hea tervise nimel. Köögiviljadega rikastatud tooteid leiab meie poelettidel üha enam, olgu siis naabriks kala, liha, piim või muna. Eriti oluline on nn “liha-kala-kana faktorit” sisaldav loomne toit, mis aitab taimsest toidust paremini omastada valku, rauda, tsinki ja kaltsiumit,“ selgitas Vokk.

Lõoke lisas, et 50/50 Meat & Vegetables on kindlasti rõõmusõnum lapsevanematele. ”Köögiviljad ei kuulu alati pere kõige pisemate toidukriitikute meelismenüüsse, kuid nende kaval peitmine lemmik-lihapallidesse on kindlasti nutikas viis, kuidas ka lastes köögiviljade söömise harjumust kujundada,” ütles Rakvere brändijuht.