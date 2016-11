Millised on kaheksa märki, mida me sellise seisundi kohta ei teadnud, vahendab Self.

Paanikahoog on midagi, millest oleme kindlasti kõik kuulnud, kuid tihti ei pruugi me aru saadagi selle toimumisest.

Paanikahoog ei kesta kaua.

Kui sul tekib paanikahoog, siis tea, et enamus sellistest hoogudest kaob kümne minuti jooksul. Küll aga võib juhtuda, et mõni kestab pool tundi.

Paanikahoogudel puudub tihti kindel põhjus.

Paanikahoogude eripäraks on see, et neil puudub kindel põhjus. Need ei ole tekkivad pärilikul teel, vaid pigem võivad need tekkida elus suuremate ülemineku perioodidega, mis ei pruugi olla alati negatiivsed.

Hoides kõrgel enda standardeid, siis võid olla ohutsoonis paanikahooks.

Inimesed, kes soovivad hoida enda elus kõrgemaid standardeid on ka suurema riskiga, mis puutub paanikahoogudesse. Mida enam hoida enda standardeid kõrgel, siis seda enam tunneme me valu ka lihtsamate põrumiste pärast.

Paanikahoog võib tekkida igal pool olles.

Tihti võib tekkida paanikahoog mõnel kõrgemal ehitisel, kui tavaliselt juhtub see inimestega öösiti enne magamaminekut. Üks kõik mis ajal see sul ka ei toimuks, siis ülesaamiseks tuleks endale alati sisendada, et tegelikkuses pole paanikal kunagi põhjust.

Paanikahoogu saab vältida.