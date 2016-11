Tihti võib olla meil keerukas aru saada sellest, mida meil tasuks süüa ning mida mitte. Õige toitumine on miski, mis parandab meie tuju ning tõstab produktiivsust, vahendab Bustle. Seega peaksime jälgima seda, mida me endale suhu pistame ning mille võiks pistmata jätta. Toome välja kümme märki sellest, kuidas aru saada, et toitud valesti. Sa tunned väsimust ka siis, kui oled tegelikkuses piisavalt puhanud.

Kui sa magad vähemalt seitse kuni üheksa tundi, kuid tunned ikkagi pidevat väsimust, on see märk sellest, et võid valesti toituda.

Sul on uneprobleemid. Kui sul on probleemid uinumisel või oled see, kes öösiti kergelt üles ärkab, siis võib olla põhjuseks vale toitumine. Uneprobleeme võib põhjustada näiteks hilisõhtune kofeiini tarbimine, seega alustuseks võid vältida näiteks, kohvi joomist õhtusel ajal. Sa ei suuda sporti teha. Kui sa tunned, et ei suuda anda endast trenni tehes kõike, siis võib olla see märk sellest, et sinu kehas on puudujääke rasvast, valkudest või süsivesinikest. Sa tunned end tihti tühisena. Kas sa teadsid, et vale toitumine võib tekitada sinus emotsionaalset allakäiku? Seega kui toitud valesti võid tunda tihti näiteks masendushooge. Sa tunned puhitusi. Kui sööme näiteks tihti magusat, siis võib viia see puhitusteni meie kehas ning tunneme seega kõhus tihti ebameeldivat tunnet. Sa tunned pidevalt stressi. Süües rämpstoitu, millel puudub toiteväärtus, võime sattuda ka stressi. Nimelt vajab meie keha pingetega toime tulekuks õigeid toitaineid, mistõttu tuleks järgida suuresti, et sööksime tervislikult. Oled ülesööja. Kui sa tunned, et vajad pidevalt midagi uut näksimiseks, siis ei pruugi sa enda päevamenüüst kõiki toitaineid kätte saada, mistõttu on sul pidev vajadus uue söögi järele. Sa käitud tihti tõredalt. Nagu eelnevalt öeldud, siis õige toitumine suudab tõsta meie tuju vaid paremuse poole. Seega kui sööd valesid toitaineid, võid näida kurjana nii mõnelegi enda sõpradest. Su seedimine on korrast ära.