Ema toetav ja hoolitsev suhtumine koolieelses eas lapsesse toob kaasa hipokampuse kiirema kasvu, mis püsib aastaid. Hilisemas lapsepõlves ema hoolitsusel enam niisugust aju arengut soodustavat mõju ei ole.

Hipokampus on ajupiirkond, mida seostatakse õppimise, mälu ja stressitaluvusega, vahendab meditsiiniportaal Med14 pikaajalist uuringut, milles jälgiti 127 lapse aju koolieelsest east kuni varase täiskasvanueani.

Suurem hipokampuse maht leiti lastel, kelle emad toetasid neid just koolieelses eas. Kui emad olid sel ajal olnud vähem hoolitsevad, aga hiljem alg- või põhikooli ajal muutusid laste suhtes toetavamaks, siis see enam hipokampuse kasvu sedasi ei mõjutanud. Arvatakse, et koolieelses eas on lapse aju plastilisem ja seetõttu on varane lapsepõlv tundlik periood, kus toimunud sündmused ja kogemused mõjutavad aju arengut tugevamalt.

Emade hoolitsevat käitumist mõõdeti videoeksperimendi abil.

Uuringutulemused näitavad veenvalt ema toetava ja hoolitseva käitumise soodsat mõju koolieelses eas, mis toob kaasa hipokampuse mahu suurenemise kogu kooliea ja noorukiea vältel. Suurem hipokampuse maht toob kaasa ka parema emotsionaalse funktsioneerimise.