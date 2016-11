Paari päeva eest kirjutasime maailma vanimast naisest Emma Moranost. Naine ütles, et tema pikaealisuse saladus on igapäevane munasöömine. Värskelt avaldatud uuring kinnitab, et ta on õigel teel.

Juba aastaid on toitumisspetsialistid soovitanud piirata munade tarbimist, väites, et need võivad tõsta kolesteroolitaset ja suurendada südamehaigustesse haigestumise riski, kirjutab Newsmax. Kuid ajakirjas Journal of American College of Nutrition avaldatud uuring seost munade söömise ning südame isheemiatõve vahel ei leidnud. Hoopis vastupidi – uuringu tulemused väidavad, et kui süüa üks muna päevas, alandab see insuldi riski 12%.

Teadlased jõudsid selle tulemuseni, analüüsides aastatel 1982 kuni 2015 läbi viidud uurimistöid, mis keskendusid munade söömise ja südame isheemiatõve ning insuldi seostele.

Teadlaste sõnul tuleks teemat rohkem uurida, kuid nad kinnitavad, et munas on palju kasulikke toitaineid. Teiste seas ka antioksüdante, millel on võime vähendada kehas oksüdatiivset stressi ja põletikke. Lisaks on munad suurepäraseks valguallikaks ning nende tarbimine võib aidata kaasa kõrge vererõhu alanemisele.