Võib kõlada küll iseenesestmõistetavana, kuid kõik algab õigest planeerimisest. Mõtle igal hommikul läbi oma järgmine päev. Hea oleks, kui saaksid kirja panna eeldatava päevakava, märkides üles, kui palju mingid ülesanded aega võiksid võtta. Võimalusel planeeri oma päev tükkidena ehk grupeeri ühesugused tegevused päevaplaanis. Logistiliselt nõuab ühesuguste tegevuste tegemine vähem aega ja ressurssi kui erisuguste ülesannete vaheldumisi täitmine. Nii saad rohkem asju tehtud ja töötad kogu päeva jooksul tõhusamalt. Vähem oluline pole ka see, et oskaksid õigel ajal magama minna. Lugedes edukate inimeste lugusid, kohtab neist mitmetes seda, et edukad inimesed läksid mõistlikul ajal magama ja ärkasid varakult. Unepuuduse all kannatajad pole just kõige produktiivsemad …

Tänapäeva inimeste jaoks on aeg üks igavene defitsiit. Kui ka Sulle tundub, et 24 tunnist ööpäevas jääb väheks, siis oleks hea leida nutikaid viise, kuidas aega juurde võita. Neid nippe kasutades võid aastaga üle 360 tunni lisaaega võita.

Jälgi ennast ühe töönädala jooksul ja pane kirja, millele Sinu aeg kulus. Pane kirja kõik kohtumised; aeg, mis kulus tööülesannete täitmiseks ja sotsiaalmeediale. Pane kirja ka see, mil tundsid, et oled kõige produktiivsem. Selle põhjal saad leida oma „tippaja.“ Mõned inimesed on hommikuinimesed, teistel on kõige parem tööaeg aga just õhtul. Kõige suuremat vaimset pingutust nõudvad ülesanded tasuks jätta iseenda tippajaks.

Kui töötad avatud kontoris, siis on üheks selle kõrvalnähuks müra ja segamised. Lahenduseks kasuta kõrvaklappe või võimalusel koosolekuruumi rohkem tähelepanu nõudvate tööde tegemiseks.

3. Lae alla mobiilipank

Tee lihtsalt üks samm – lae alla mobiilipank ja hakka seda kasutama. Miks see kasulik on? Sest see muudab Sinu elu niivõrd palju lihtsamaks ja kiiremaks. Mobiilipangast jõuavad maksed kohale vaid mõne hetkega, kontojäägi nägemiseks piisab vaid ekraani raputamisest ja raha küsimine pole veel kunagi nii lihtne olnud. Kui aga juhtud pangakaardi kaotama, siis saad kaardi blokeerida ja taasaktiveerida samuti otse mobiilipangast. Uskuge – aastal 2016. ei pea igapäevaelu enam arvuti ja internetipanga kättesaadavusest sõltuma. Mobiilis on kõik vajalik olemas!

4. Lülita segajad välja

Kui sul on tööülesanded, mis vajavad kogu tähelepanu, siis võimalusel ära vaata selle vältel saabuvaid e-kirju ega telefoniekraani. Pane kinni kõikvõimalikud segajad – sotsiaalmeedia, saabuvad kirjad ja raadio. Lülita välja see aknake, mis iga kord sulle sõnumi otse ekraanile viskab. Kui Sinu amet ei nõua just ülikiiret reageerimist e-mailidele, siis planeeri igasse päeva eraldi ajad, mil loed kirju ja vastad neile.

5. Osta toidukaubad e-poest või telli toidukott poodi.

Mitmed toidukauplused pakuvad nüüd juba ka Eestis võimalust toidukraam e-poest koju tellida või lasta endale kokku pakkida ning koduteel poest peale võtta. Mõlemal juhul on ostu eest võimalik tasuda mobiili abiga. See aitab säästa nii aega kui raha, sest näljasena pärast tööpäeva supermarketi riiuli vahel uidates teeme me kõik oste, mida tingimata ei vaja.