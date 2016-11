Kuna suurem osa haigustest ja tervisehädadest on tihedalt seotud meie mõtlemise ja vaimse tasakaaluga, aitab Reiki seeläbi ka teadvusel muutuda. Reiki seansi abil on võimalik hoida ära ja ravitseda paljusid füüsilisi vaevusi. See on võimalik tänu Reiki läbiviijale, läbi kelle peopesade tõmbab ravitsetav vajaminevat energiat. Seejuures ravitseja ise energiat seansi käigus ei kaota.

Mis vaevuste korral on Reikist abi?

Reikist võib olla abi nii füüsiliste kui vaimsete hädade korral, näiteks tänapäeval laialt levinud ärevushäirete, foobiate, allasurutud emotsioonide, allergiate, väsimuse, nõrkuse, depressiooni, sõltuvuste, kroonilise valu ja stressi vastu. Reiki võib aidata taastuda operatsoonidest ja narkoosist, lisaks on see hea abimees kemoteraapia- ja kiiritusravide kõrvalmõjude vastu võitlemisel. Reiki aitab tõsta ka immuunsust ja tasakaalustada näärmete tööd. On ka täheldatud, et Reiki võib edendada vaimset arengut, tõstes inimese loovust ja intuitsiooni.

Kuidas on tervenemine võimalik?

Reiki on teadvusega energia, mis liigub organitesse ja kehaosadesse, kuhu on parasjagu energiat juurde vaja. Omades teadvust aitab Reiki inimesel ka mõista haigestumise põhjuseid ja seeläbi neid hädasid tulevikus vältida. Tervenemine toimub esmalt energeetilisel tasandil, ehk kui inimesel on haigused, siis alustatakse kehas protsessi, tänu millele aidatakse kaasa organismi tervenemisele.

Kuidas seanss toimib?

Reiki seanss on käte puudutuste abil universaalse elujõu energia, ehk valgusenergia vahendamine. Peopesades, mille kaudu inimest tervendatakse, asuvad organismi kõikide elundite ja süsteemide tegevust kontrollivad piirkonnad. Inimene asetatakse pikali lamama ja tema peale kaetakse tekk. Seansi läbiviija asetab patsiendi kehale oma peopesad, mille puudutuste abil toimubki energia edasiandmine.

Sealjuures võib Reiki läbiviija paluda tunnetada patsiendil neid kohti, kuhu ta parasjagu oma käsi asetab - see aitab kuulata taustaks mängivat muusikat, lahti lasta argimõtted ja lõdvestuda. Lõdvestumine pole Reiki seansi puhul eesmärk omaette, ent energiatega töös on see abimeheks, et tunda end seansi lõppedes harmoonias ja tasakaaluseisundis.

Seansi ajal eemalduvad Reiki voos inimesse kuhjunud negatiivsed emotsioonid ja korrastuvad tema energiaväljad. Reiki aitab aktiveruda inimese teadvusel ja hakkab mõjutama teda suunas, kuhu on parasjagu vaja liikuda - läbi selle hakkab ravitsetav iseendaga toimuvat paremini mõistma, mis võib aidata kaasa tervenemisele.

Reikitaja ehk seansi läbiviija võib tervendamise käigus tunda oma peopesadel mitmeid puuteaistinguid, mis annavad märku ravitsetava kehas toimuvast. Seeläbi saab ta edasi toimida ja anda energiat nendele piirkondadele kehas, kuhu on seda parasjagu kõige rohkem vaja.

Näiteks võib ravitseja hakata tundma oma kätes valu või pigistust, mis viitab, et patsiendi kehasse kogunev pinge on väljumas. Samal põhjusel võib seda tunda ka patsient ise. Nii võib ka tajuda, kuhu on tekkimas uus haiguskolle.

Esimesel seansil võib lõdestumine ja argimõtete eemalepeletamine olla keeruline, ent igal järgneval seansil on võimeline inimene rohkem lõdvestuma ja energiat vastu võtma, mistõttu muutub see edasistel seansidel juba lihtsamaks. Profilaktiline kuur on 4 - 5 seanssi, soovitatavalt vähemalt 2-3 seanssi, mille käigus saab toimuda keha, hinge ja vaimu tasandil harmoniseerumine ja tasakaalustumine, tšakrate ja meridiaanide korrastumine.

Kellele Reiki sobib?

Reiki seansid pole kellegi jaoks vastunäidustatud. Ka Reiki ravitsejaks võib õppida igaüks, olenemata vanusest, soost või usulistest tõekspidamistest. Enda ja teiste aitamise puhul on tegemist ühe lihtsaima viisiga, kuna Reiki energia on alati olemas ja saadaval.