Ligikaudu 90% tänapäeva läänemaailma surmadest põhjustatud mittenakkavatest haigustest, mis on suures osas põhjustatud ebaõigest elustiilist ja toitumisest elustiilihaigused. Õnneks on võimalik õigete tegevustega oma elu tervislikumaks muuta.

12. ja 13. novembril toimub Tallinnas esmakordselt terviseseminar, kus õpetatakse eestlasi vältima talvist masendust ja haiguseid. Nõu jagavad nii meditsiini-, spordi- kui ka toitumiseksperdid. Teiste seas astub seminaril “Ela terve elu: Talv” üles toitumiskonsultant Kadi Helme, kes on põhjalikke toitumisalaseid teadmisi kogunud nii Eesti, Inglismaa kui ka Ameerika instituutides. Helme sõnul on ligikaudu 90 protsenti tänapäeva läänemaailma surmadest põhjustatud mittenakkavatest haigustest, mis on suures osas just ebaõigest elustiilist ja toitumisest põhjustatud elustiilihaigused. “Kahjuks on ka Eesti inimeste seas just niisugused haigused enamiku tervisehädade põhjuseks," tõdes Helme, kelle sõnul ei ole olemas ühte imerohtu, mille abil tervislikumalt elada, vaid rida tegevusi, mida igaüks võiks oma ellu rakendada.

Ta annab siinkohal ka kaheksa soovitust, mida oma tervise nimel järgida võiks.