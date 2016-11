See üsna levinud rasvade põletamist soodustav supp on paljude inimeste lemmik üle kogu maailma. Ja mis kõige parem - siinkirjeldatud nädalane toitumiskava on saanud heakskiidu arstidelt.

Näiteks on see dieet kasutusel olnud haiglates, kus südameoperatsiooni ootavatel patsientidel on tarvis kärmelt kaalust alla võtta, kirjutab Healthy Life Tricks ja manitseb nädala jooksul lisaks supile pidada alatoitumise vältimiseks kinni ka ülejäänud kavast ning jooma palju vett.

Kuid mis kõige parem: see rasvapõletussupp on tõeliselt lihtne keeta ning maitsev ka süüa.