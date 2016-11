Jahedamad ilmad on saabunud - et pidev sooja-külma vaheldumine muudab naha tundlikumaks, on viimane aeg hakata näonaha eest korralikult hoolitsema.

Et nahk püsiks kaunina ka külmemal aastaajal, oleks mõistlik meeles pidada viit lihtsat asja, soovitab Huffington Post.

1. Unusta vahutavad näopuhastusvahendid - need kuivatavad nahka liigselt.