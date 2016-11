Uuringuga leiti, et suitsetamine tekitab meie keha erinevate elundite rakkudes mutatsioone, millest tekib näiteks päevas paki suitsetaval inimesel neid aastas 150 igal kopsurakul, 97 neerus ja häälepaeltes, 23 suus, 18 põiel ning kuus tükki maksas.

Teadlased avastasid, et sigarettide tarbimine võib põhjustada mitmeid kahjulikke DNA muutuseid, mis ei pruugi paraneda ka peale suitsetamise mahajätmist ning võivad viia hiljem vähirakkude arenemiseni.

"Ma ei osanud oodata, et mured suitsetamisega võivad jõuda minuni," sõnas 69-aastane Pugh.

Arstide sõnul on mutatsioonid rakkudes ääretult ohtlikud, sest mida enam neid meie kehas toimub, seda enam hakkavad arenema ka vähirakud. Uuringu koostanud teadlased panevad südamele, et kuigi võib suitsetamine tunduda meile tihti igapäevase ja naturaalse tegevusena, siis kahjustab ta meid rohkem kui me oodatagi oskame.