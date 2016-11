Selleks, et magusaisu taltsutamisega algust teha, on Kalbini sõnul oluline selgeks teha, mis vahe on lisatud ja looduslikul suhkrul. Looduslikul kujul saadud suhkrud, nagu fruktoos (puuviljades), laktoos (piimas) ja maltoos (teraviljades), omavad küll energiaväärtust, kuid aktiivse eluviisi korral ei pea nende tarbimise pärast ülemäära muretsema. Lisatud suhkur ehk valge suhkur on aga tööstuslikult toodetud toiduaine, mida looduses ei leidu ning mille liigtarbimist võiks vältida.

Tee trenni

Füüsiline aktiivsus mitte ainult ei aita kulutada sisse söödud energiat, vaid pakub ka võimalust veeta aega millegi muu kui toidu seltsis. „Mida rohkem aega kulutame liikumisele, seda vähem veedame aega õhtuti teleka ees maiustusi nosides. Aktiivne eluviis ei tähenda tingimata tundide kaupa treeningsaalis rügamist – piisab ka regulaarsetest pooletunnistest jalutuskäikudest värskes õhus,“ tõdes Valio esindaja.

Lisa oma menüüsse valke

Valgud aitavad kiirendada meie ainevahetust, tõsta energiataset ja stabiliseerida vere glükoosisisaldust. Lisaks tekitavad need täiskõhutunde pikemaks ajaks ning hoiavad nii mõtted magusast eemal. „Magusaisu korral haara näiteks valgurikka kohupiimakreemi või kreeka jogurti järele, eriti tasub eelistada maitsestamata tooteid. Kui maitsemeel nõuab enamat, soovitame lisandiks värskeid marju või purustatud mandleid,“ jagab Valio turundusdirektor Krista Kalbin kasulikke nippe.

Keeda endale üks maitsev tee

Kui tunned, et magusaisu läheneb, siis keeda endale üks kosutav tee. Piparmündi, ingveri või hoopis India vürtsikas tee ehk Chai on oma erilise maitse poolest sobilikud magusaisu peletamiseks. „Suurema magusaisu korral võid teele lisada ka lusikatäie mett (mis on ka suhkrurikas, kuid mille eeliseks on looduslik päritolu). Suhkur jäta teesse lisamata,“ sõnas Krista Kalbin.

Tarvita rohkem oomega-3-rasvhappeid ja B3-vitamiini

Kalbini sõnul on toitumisteadlased kinnitanud, et teatud toitainete puudus võib suurendada isu magusa järele, seepärast on oluline süüa tasakaalustatud ja mitmekesist toitu. Oomega-3-rasvhapped tõstavad rakkude insuliinitundlikkust ja kaitsevad diabeedi eest. Mõned vitamiinid, nagu näiteks B3-vitamiin või magneesium, võivad veresuhkru taset isegi kontrolli all hoida.

Söö regulaarselt

Inimestel, kes toituvad ebaregulaarselt, langeb veresuhkru tase, nad on näljased ja soov magusate suupistete järele järjest kasvab. „Lihtne lahendus sellele on kriitiliselt üle vaadata oma toidukorrad. Soovituslik on süüa kolm korda päevas ning söögikordade vahele võiks pikkida kaks suupistet,“ rääkis Valio turundusdirektor.

Maga piisavalt