SA TÜK Lastefond katab ratsutamisteraapia kõrval alates novembrist ka Angelmani sündroomiga 5-aastase Markuse tegevusteraapia kulud.

Markusel on diagnoositud harvaesinev kaasasündinud neurogeneetiline häire nimega Angelmani sündroom, mis on tingitud muutustest 15. kromosoomis. Haigust esineb Eestis vaid ühel 50 000 lapsest ning seda iseloomustavad intellektuaalse ja füüsilise arengu mahajäämus, unehäired, krambid, jõnksulised liigutused, kõnetus, kehatüve ataksia ja hüperaktiivsus koos rõõmsameelsusega. Markusel on lisaks ka epilepsia, mis õnneks allub üsna hästi ravile. Angelmani sündroomiga lapsed on väga suure hooldusvajadusega.

Markuse arengule mõjuks hästi tegevusteraapia, mille käigus tegeleks lapsega kord nädalas vastava väljaõppega spetsialist. Kuivõrd lasteaed ei tuleks Markuse puhul kõne alla, sest tal on oma haiguse tõttu kollektiivis raske toime tulla, võimaldaks tegevusterapeudi abi pereemal väikese koormusega ka tööl käia.