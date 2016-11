Viimastel andmetel elavad Eesti mehed Eesti naistest keskmiselt 8 aastat vähem. Lisaks sellele on Eesti mehed keskmiselt 15 viimast eluaastat haiged. Põhjuseid võib leida pigem meeste ellusuhtumisest ja käitumisest kui geneetikast või siinsest kliimast.

Käes on aasta üheteistkümnes kuu ehk movember. Juba 13. aastat pööratakse sel kuul kogu maailmas tähelepanu meestele ja meeste tervisele. Eestis veab meeste tervise ja movembri sõnumit endine profikorvpallur Jesper Parve.

“Tundub, et mehe uus normaalsus on olla natuke väsinud, kuri, ülekaaluline ja kerges depressioonis. Ma olen tegelikult pikalt mõelnud Eesti mehe rollist ühiskonnas ja meheks olemisest üldiselt,” selgitab Jesper Parve, kes käesolevast kuust alates toimetab meesolen.ee veebilehte. “Meesolen annab võimaluse nendele teemadele julgelt otsa vaadata ja laiemat arutelu tekitada.”



Jesper Parve kutsub mehi üles novembrikuul natuke teistmoodi elama, tegema iga päev midagi teistsugust.

“Minu movembri väljakutse eesmärgiks on aasta pimedaimal ajal teadvustada endale ja võimalusel ka teistele meestele ohte, mis hakkavad ähvardama mehi keskeas. ” Movembri tegemistes saab osaleda aadressidel: www.meesolen.ee/movember ja https://www.facebook.com/meesolen.ee/



Uue veebilehe meesolen.ee eesmärgiks on tegevuste, teadmiste ja eeskujude kaudu tõsta mehe väärtust tema enda, ta lähedaste ja ühiskonna tarvis, et mehed võiksid olla terved ja elada kauem.