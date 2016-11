Kui väsimus kimbutab, olemine on närviline, nahk tuhm ja kõht korrast ära, võid olla kindel, et keha on täis erinevaid toksiine ning viimane aeg on ette võtta suurpuhastus iseendas.

Ilmselt on juba kõik kuulnud, et tänapäevases maailmas mõjutavad keha igapäevaselt nii saastunud õhk kui geneetiliselt muundatud ning pestitsiididega töödeldud toit. See kõik toob kaasa väsimustunde, tuhmi naha ning mittetoimiva seedimise. Ning olukorra leevendamiseks kipuvad inimesed oma igapäevase eluga olukorda süvendama, näiteks tarvitama ravimeid ja otsima lõõgastust alkoholist.

Tegelikult tuleks toimida aga hoopis vastupidi – kõik need organid, mis igapäevaselt töötlevad rasvast ja soolast toitu, ravimeid, alkoholi ning ka väljastpoolt kehasse jõudvaid mikroorganisme ja lisaaineid vajavad puhkust ning puhastust. Ennekõike tähendab see siis seda, et tähelepanu tuleb pöörata maksa, soolestiku ja neerude puhastamisele, kirjutab Healthy Life Tricks.