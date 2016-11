Paljud inimesed ei kujuta ette hommikut ilma kohvita. Seda enam, et kohvil on ju ka tervisele mitmeid kasulikke mõjusid, näiteks on leitud, et kohvisõbrad elavad kauem ning neil on väiksem risk haigestuda dementsusse. Kuid – on mõned märgid, mis näitavad, et sa oled kohvijoomisega liiale läinud.

Sa ei pea kindlasti nüüd pärast selle artikli lugemist kohvijoomisest loobuma, küll aga võiksid sa mõne tassi vähem rüübata, kui sul esineb üks allolevast kuuest märgist. Siis on kindel, et kohvijoomisest on tervisele ikka kasu, kirjutab Prevention.

Sa oled närviline. Kohvi stimuleerib kesknärvisüsteemi. Kui kohviga liialdada, võib inimene tunda end närviliselt, tema südame löögisagedus võib tõusta, ta ärritub kergemini ning võib esineda isegi kontrollimatuid vihapurskeid. Kui sa oled väga suur kohvisõltlane ning eelnimetatud märgid sind kimbutavad, katseta tarbida kofeiinivaba kohvi. Kui sul on aga süda haige ja sa tunned eelpoolkirjeldatus ära enda, tee kohvijoomisele lõpp.