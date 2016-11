Külmakraadide saabudes ihkab hing midagi kodust ja rammusat, mis pakub soojendavat kosutust ning rõõmustab maitsemeeli. Ahjuroad sobivad kargetesse talvekuudesse kui valatult.

Ahjuroad täidavad koduköögi hõrkude aroomidega, valmivad kui iseenesest ning täidavad mõnusalt kõhtu. Toidublogija Britt Paju soovitab saabunud nädalavahetusel mõnusat ja soojendavat ahjurooga, milles on aukohal Rakvere uued köögiviljadega lihapallid.

Ahjuroa valmistamiseks vajad: 2 sl oliiviõli, 1 pakk (320 g) Rakvere porgandi ja pastinaagiga lihapalle, 1 hakitud fenkol, 1 hakitud sibul, 1 hakitud küüslauguküüs, 1 tl mett, 400 g purustatud tomatite konservi, hakitud peterselli, riivitud parmesani, soola, pipart

Valmistamine: Pruunista lihapallid kergelt 1 sl õlis ja tõsta kõrvale. Kuumuta 5-7 minutit 1 sl õlis madalamal kuumusel fenkol, sibul ja küüslauk, kuni need on kuldse jumega. Lisa mesi ja kuumuta aeg-ajalt segades. Lisa purustatud tomatid ja 1 dl vett ning lase keema tõusta. Vala segu keraamilisse ahjuvormi, pista sisse lihapallid ja küpseta 200 kraadi juures umbes 20 minutit, kuni kaste on paksenenud. Puista peale riivitud parmesani ja peterselli ning serveeri. Juurde sobib nii sai, riis kui pasta.