Kui tahad vormis püsida, siis tuleb trenni teha. Samas tuleb sedagi teha targalt, sest mõned treeningviisid võivad tervisele kasu asemel hoopis kahju teha.

Veebiportaal Pure Wow reastas mõned treeningviisid ja harjutused, mida kauni figuuri nimel sageli tehakse, kuid mida tehes võib end lihtsalt vigastada.

1. Jooksmine. Kuigi paljud ütlevad, et see on parim viis enese vormis hoidmiseks, põhjustab see tegelikkuses liigese ülekoormust, erinevaid liigesehaigusi ning kõhre kahjustusi. Jooksmise asemel soovitatakse harrastada hoopis ujumist, spinningut või sõudmist, mis on sama efektiivsed, kuid kurnavad keha vähem.