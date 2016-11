Kui soovid endale kohevaid ja säravaid kiharaid nagu Hollywoodi staaridel, ei pea sa raha kulutama kallite juuksehooldusvahendite peale. Selle asemel osta poest pudel õlut.

Sest just õlu on see, mis paneb juuksed särama ja lisab kiharatesse kohevust, kirjutab Expressen.

Seega, kui tahad välja näha nagu ilus naine šampoonireklaamist, on sul vaja ühte klaasi leiget õlut. Esmalt pese pea šampooniga puhtaks. Kuid palsami asemel vala pähe klaasis olev õlu, masseeri see juustesse ja siis loputa välja.