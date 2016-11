Sellest, et kõrgetel kontsadel tippimine ning rasked kotid põhjustavad seljavalu, on kuulnud kõik. Vähem on mõeldud sellele, et seljavalu võivad põhjustada ka üsna süütud rõivaesemed.

Näiteks võib seljavalus süüdistada:

1. Pliiatsseelikuid. Need suruvad põlved kokku ja muudavad nii kummardamise keeruliseks. See aga tekitab seljavalu ja võib olla isegi mõne kergema seljavalu põhjuseks, kirjutab Style Caster.