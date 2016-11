Energiajook pole kahjulik vaid kofeiini koostise tõttu, vaid võib tekitada suuremat kahju, kui me seda oodata oskame.

Üheks levinumaks harjumuseks tänapäeval on öösiti vähene uneaeg ning päevasel ajal keha taastamine rämpstoidu ja energiajoogiga, vahendab Cosmopolitan. Kui me teame, et rämpstoit on meie kehale ebatervislik ja võib suurendada kehakaalu, siis ei pruugi me siiani teadvustada endale energiajoogi kahjulikust.

Kuigi on enamus meist teadlikud, et energiajoogid on kahjulikud enda kõrge kofeiinisisalduse poolest, siis on teadlased avastanud, et peale kõrge kofeiini kahjustab energiajoogi tarbimine suuresti ka meie maksa.