Pikka aega on arvatud, et vereülekanneteks on parim kasutada kõige värskemat verd. Värske uuring kinnitab aga, et vereülekandeks passib ka vanem veri.

Varasemalt on läbi viidud üle 40 uuringu ning kindlat vastust küsimustele, kas vereülekandeks on parim värske või vanem veri, pole neist saanud, vahendab meditsiiniportaal Med24. Varasemalt on leitud, et säilitamise ajal tekivad veres biokeemilised, struktuursed ja funktsionaalsed muutused ning et vanema vere kasutamisel võib kardiovaskulaarsete sündmuste esinemine olla kõrgem.

Nüüd väiidi aga läbi nelja riigi kuue haigla 31 500 patsiendi seas läbi uus uuring. Osadele patsientidele tehti vereülekanne värske verega (keskmine säilitamise aeg 13 päeva) ja osadele niiöelda vana verega (keskmine säilitamise aeg 24 päeva).

Leiti, et värske vere kasutamine ei vähendanud hospitaliseeritud patsientide hulgas suremust. Värsket verd saanud patsientide hulgas oli suremus 9,1% ja “vana” verd saanute hulgas 8,7%. Keskmine haiglas viibimise kestus oli mõlemas grupis 10 päeva.