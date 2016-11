„Õige valgus ja ruumi heledus määravad palju ära selle, kas ja kui kiiresti silmad väsivad. On inimesi, kes on valgusnõudlikumad ja teisi, kellele meeldib pigem hämaras. Kuigi levinud on arusaam, et hämarus rikub silmi, siis ei pruugi see üks-ühele nii olla. Vahel on ka liiga valge valgus silmadele koormav,“ selgitab KSA Silmakeskuse optometrist Liisi Toom olulist aspekti, millele silmade kaitsmisel tähelepanu pöörata.

Nüüdisajal on suur osa töökohti kolinud kontorisse, kus pikalt arvutiekraani vaadates kiputakse silmadele liiga tegema. Et arvuti kahjulikku mõju vähendada, peaks ekraan paiknema 50-75 sentimeetri kaugusel silmadest ja ekraani ülaserv asuma silmade kõrgusel või madalamal. Samuti tuleks silmadel lasta iga natukese aja tagant puhata.

„Tuntuim on vast reegel, et iga 20 minuti tagant tuleks vaadata 20 sekundit kuue meetri kaugusele, näiteks aknast välja. Lõunapausi ajal on hea minna kontorist ära, olla loomuliku valguse käes ning lasta silmadel puhata,“ sõnab Liisi Toom.