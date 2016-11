Kui päevasel ajal pidevalt uni peale kipub, tasub toidulaud üle vaadata - ajakirjas Nutriens avaldatud uuringu kohaselt ajab rasvarohke toit unerütmi sassi.

Austraalia meeste seas läbi viidud uuringus vaadeldi nende toitumisharjumusi ja elustiili. Selgus, et mida rammusamat toitu uuritavad sõid, seda rohkem pidid nad päevasel ajal unega võitlema.

Lisaks on rasvane toitka riskitegur uneaegse hingamisseisaku ehk uneapnoe tekkimiseks.

Uurimuse autorid nendivad, et kehv toit ja magamatus võib inimese väljapääsmatuna tunduvasse nõiaringi lükata. Magamatus ja unine olek tähendab nimelt seda, et inimesel on vähe energiat, see omakorda paneb neid ihaldama rasvaseid ja magusaid toite. Rasvane söök aga mõjub une kvaliteedile.

Teadlased rõhutavad, et neil, kes soovivad kaalust alla võtta, kuid kellel see sugugi ei õnnestu, tuleks uurida ka seda, kui hästi nad magavad.